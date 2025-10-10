Democrazia partecipata, vince il progetto per San Nullo-Trappeto Nord

La soddisfazione di Anastasi e Buceti

CATANIA – Si è conclusa la consultazione popolare per la Democrazia Partecipata 2025. Le operazioni di spoglio, hanno certificato la partecipazione di 918 cittadini catanesi. Quelli che hanno espresso la propria preferenza attraverso la piattaforma online sul sito istituzionale del Comune sono stati 908, mentre 10 cittadini hanno votato in presenza presso il seggio allestito nella sede dell’URP.

Non sono state riscontrate sovrapposizioni di voto né discrepanze tra le due modalità di votazione.

Il progetto vincitore, con 210 preferenze, è quello presentato da Luca Antonio Condorelli dal titolo “Progetto di riqualificazione urbana e mobilità sostenibile – Interventi per il quartiere San Nullo – Trappeto Nord”, che beneficerà di un finanziamento di 200.000 euro. L’iniziativa si è aggiudicata il primo posto con un margine di quattro voti rispetto al secondo classificato.

Il presidente del Consiglio comunale di Catania Sebastiano Anastasi e il presidente della Commissione Urbanistica Erio Buceti esprimono soddisfazione per l’esito del progetto premiato.

“Si è trattato di una bella prova di democrazia e di partecipazione civica – dichiarano Anastasi e Buceti – che ha messo in evidenza l’impegno e la qualità delle proposte presentate, anche da parte di chi non ha vinto. Il progetto risultato vincitore rappresenta un importante passo in avanti per il quartiere di San Nullo, una zona del territorio comunale che ha conosciuto negli anni una forte urbanizzazione, spesso non accompagnata da adeguate opere di urbanizzazione primaria e servizi essenziali”.