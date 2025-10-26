Il papà Pietro Pulizzi: “Spero tu sia felice, ti voglio bene”

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) l’1 settembre 2004 a 4 anni, oggi compie 25 anni.

Il padre biologico, Pietro Pulizzi, in un messaggio su Facebook scrive: “Denise, amore mio, oggi è il tuo compleanno e il mio cuore è pieno di nostalgia e di amore per te. Anche se sono passati 21 anni senza averti al mio fianco, ogni giorno è stato un’eternità senza la tua presenza. Spero che tu sia felice e che la tua vita sia piena di luce e di gioia. Ti voglio bene, papà Pietro”.

Il messaggio della mamma

In un altro messaggio congiunto la madre Piera Maggio e Pulizzi scrivono: “Denise, ci manchi tantissimo. Ovunque tu sia, sappi che la tua famiglia ti ama con tutto il cuore e non smetteremo mai di cercarti, la nostra forte speranza è di poterti riabbracciare presto. I tuoi genitori”.

In questi giorni è stato reso noto l’ultimo “age progression” della bambina.

Il sindaco: “Dramma tuttora vissuto”

In un messaggio alla città il sindaco Salvatore Quinci dice: “Strappata all’affetto dei suoi cari quando aveva solo 4 anni in una calda giornata di settembre Denise Pipitone compie oggi 25 anni. Il primo settembre, giorno del rapimento, ed il 26 ottobre, giorno del compleanno di Denise sono date che riportano alla memoria un dramma tuttora vissuto in primis dai suoi genitori e cari”.

“Un dolore a cui si aggiunge un senso d’ingiustizia, il sogno di potere un giorno riabbracciare Denise, la speranza che ignara e non memore di quanto accaduto – conclude – viva una vita felice in qualche parte del mondo”.

