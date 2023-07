Denise, nuova foto diffusa da Piera Maggio

"Somigliava tantissimo a Pietro"

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – “Secondo voi a chi somiglia? Somigliava tantissimo a Pietro (Pulizzi, padre naturale della bimba)”. Lo scrive sui social Piera Maggio che ha pubblicato una foto inedita della figlia, Denise Pipitone, scomparsa il primo settembre 2004 quando aveva 4 anni. La foto è stata scattata dalla stessa Piera Maggio quando la bimba aveva 4 mesi.

“Denise uguale a Pietro”

“Quando è nata Denise era la fotocopia di Pietro, impossibile non notarlo”, ha scritto ancora la Maggio. Da quando la bimba è scomparsa da Mazara del Vallo, Piera Maggio non si è mai arresa nel cercare la figlia. In questa battaglia si è unito Pietro Pulizzi, ex marito di Anna Corona e padre naturale della bimba. Da anni Piera Maggio e Pietro Pulizzi vivono nella stessa casa.