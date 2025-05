Denz vince a Cesano Maderno, Del Toro resta maglia rosa

CESANO MADERNO (ITALPRESS) – Nico Denz ha vinto per distacco la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Morbegno-Cesano Maderno di 144 chilometri. Il tedesco della Red Bull-BORA-hansgrohe, al suo terzo centro in carriera nella corsa Rcs, ha anticipato di oltre un minuto l’azzurro Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e il belga Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), rispettivamente secondo e terzo. Giornata tranquilla per il messicano Isaac del Toro (Uae Team Emirates-XRG) che resta in maglia rosa, il gruppo dei migliori è arrivato con quasi 14 minuti di ritardo (ininfluenti ai fini della generale). E’ stata una corsa animata dalla maxi fuga iniziale con circa 40 corridori che hanno preso il largo tra cui Mads Pedersen (Lidl-Trek), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e Wout Van Aert (Team Visma|Lease a Bike). Nel circuito finale di Cesano Maderno, dove i corridori hanno effettuato due giri, undici uomini hanno ottenuto un vantaggio di circa 2 minuti spaccando in due il gruppo di testa. Denz a 16 chilometri dal traguardo si è inventato l’azione decisiva, Maestri ha invece regolato il gruppo degli inseguitori. Si ritira definitivamente Juan Ayuso, lo spagnolo ieri è stato punto da una vespa, oggi dopo qualche chilometro ha deciso di abbandonare il Giro d’Italia. Domani la diciannovesima tappa, la Biella-Champoluc di 166 km dove probabilmente si deciderà la corsa rosa con 70 km di salita e oltre 5mila metri di dislivello.

