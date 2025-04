Intervento delle Fiamme Gialle nella zona industriale

CATANIA – Un deposito gestito da un cittadino cinese, con oltre 2 milioni e 300 mila tra prodotti, è stato sequestrato dai militari della Guardia di finanza nella zona industriale di Catania. C’erano prodotti per la telefonia, per la musica e per la casa, giocattoli, contraffatti e più di 9 mila fra capi di abbigliamento, orologi, coltelli e sveglie con marchi falsi.

Il titolare è stato denunciato per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. La vendita dei prodotti avrebbe fruttato oltre cinque milioni di euro di ricavi.

I marchi contraffatti

Numerosi i marchi riprodotti fra i quali Apple, Samsung, Gucci, Disney, Marvel, Squid Game, Paw Patrol, Bing, Lol, Fortnite, Dragonball. E ancora, Carte Uno, PJ Masks, Brawl Stars, Baby Shark, Cry Babies, Juventus, Inter, Pokemon, Playstation, XBOX, Artiglio, Dal Negro e Ray Ban.

Trovate anche migliaia di etichette adesive plastificate e metalliche. Avevano marchi Jbl e Samsung pronte per essere applicate sui prodotti contraffatti.

Nessuna documentazione fiscale

Nel deposito non è stata trovata alcuna documentazione fiscale che giustificasse la provenienza della merce e il venditore non ha voluto fornire alcuna indicazione circa la loro provenienza.

I numerosi colli rinvenuti erano ancora imballati in grosse confezioni pronte per essere successivamente rivenduti al dettaglio sul territorio siciliano.