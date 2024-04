Il derby va al Catania: 1-0 al Messina, sentenza Di Carmine su rigore

Tre punti fondamentali per gli etnei

CATANIA – Il Catania soffre ma conquista tre punti fondamentali nella volata salvezza. Il derby col Messina lo decide Samuel Di Carmine trasformando un calcio di rigore a metà del primo tempo: sarà l’1-0 definitivo. Il Messina rischia, poi, anche di incassare il raddoppio con il colpo di testa di Cianci che sbatte sul palo ma gli ospiti lottano sino all’ultimo istante di recupero sfiorando il clamoroso pareggio.

L’inizio è un po’ timoroso da parte del Catania, con il Messina che prova a fare la partita, ma al 10° Peralta serve Di Carmine in piena area: sulla girata improvvisa del centravanti rossazzurro Fumagalli è bravo a respingere con i piedi. Poi l’estremo difensore giallorosso si esalta sulla punizione dal limite magistralmente calciata da Cicerelli… tirando via il pallone dall’incrocio dei pali con un gran colpo di reni. Ma il gol dei padroni di casa è nell’aria ed arriva quando Dumbravanu tocca il pallone con un braccio in piena area ospite: l’arbitro indica il dischetto e Di Carmine spiazza Fumagalli regalando il vantaggio alla formazione allenata da Michele Zeoli. La partita s’innervosisce e fioccano i cartellini gialli. Il Messina va vicinissimo al pareggio ma Bouah (due volte!) e Castellini respingono il pallone quasi nei pressi della linea di porta. Prima dell’intervallo… il Catania è costretto a rinunciare al funanbolico Peralta… rimpiazzato da Ndoj.

Nella ripresa i rossazzurri potrebbero subito mettere il risultato al sicuro ma la deviazione aerea di Cianci supera Fumagalli per infrangersi contro il montante. Quindi Furlan si esalta sulla botta dalla distanza dell’ex dal dente avvelenato, Emmausso ed i padroni di casa non finalizzano a dovere alcune ripartenze alimentate soprattutto dal neoentrato Marsura. Brivido finale, in pieno “recupero” quando la girata al volo di Signorile scheggia la traversa … prima che i quasi ventimila sugli spalti possano esultare!

Tabellino

CATANIA – MESSINA 1-0

CATANIA F.C. (3-5-2) – Furlan, Monaco (dal 25°s.t. Celli), Kontek, Castellini (k), Bouah, Peralta (dal 43°p.t. Ndoj), Quaini, Welbeck, Cicerelli (dal 25°s.t. Marsura), Di Carmine (dal 44°s.t. Costantino), Cianci (dal 25°s.t. Chiricò).

A disposizione: Albertoni, Toscano, Curado, Rapisarda, Chiarella, Zammarini, Haveri.

Allenatore: Michele Zeoli.

MESSINA (4-2-3-1) – Fumagalli, Lia (dal 37°s.t. Salvo), Menetta, Pacciardi, Dumbravanu, Frisenna (dal 37°s.t. Giunta), Franco, Rosafio (dal 38°s.t. Signorile), Zunno (dal 37°s.t. Civilleri), Ragusa (k), Plescia (dal 1°s.t. Emmausso).

A disposizione: Piana, Di Bella, Polito, Fumagalli, Zona, Ortisi, Firenze, Cavallo, Scafetta, Luciani.

Allenatore: Giacomo Modica.

Arbitro: Michel Delrio di Reggio Emilia.

Assistenti: Amedeo Fine (Battipaglia) e Roberto Allocco (Alba).

Quarto ufficiale: Abdoulaye Diop (Traviglio).

Reti: 24°p.t. Di Carmine (CT) su rigore.

note: – Prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime di Suviana.

Per i primi 15 minuti di gioco… i tifosi delle due “Curve” restano in silenzio.

Indisponibili: Bethers, Silvestri, Tello, Sturaro (CT).

Diffidati: Bouah, Cicerelli, Curado, Peralta (CT); Franco (ME).

Ammoniti: Bouah (CT); Cianci (CT); Fumagalli (ME); Lia (ME); Zunno (ME); Welbeck (CT); Kontek (CT); Frisenna (ME); Chiricò (CT); Quaini (CT).

Spettatori: 19.720

Cronaca

Primo tempo (1-0)

1° cambio nella formazione titolare del Catania: Zammarini s’infortuna nella “rifinitura” e, al suo posto, gioca Welbeck dal primo minuto;

9° Cicerelli ci prova dalla distanza: alto;

10° Peralta serve Di Carmine in piena area: il centravanti si gira e batte in porta ma Fumagalli respinge con i piedi!

11° gran tiro, su punizione, di Cicerelli: Fumagalli toglie il pallone dall’incrocio dei pali!

13° Peralta, dal limite, manda di poco alto;

18° ammonito Bouah per gioco falloso: era diffidato e sarà squalificato;

22° rigore per il Catania: Dumbravanu tocca il pallone con un braccio!

24° dagli 11 metri… Di Carmine spiazza Fumagalli: 1-0 !

27° Peralta anticipato al momento del tiro: angolo;

28° sul cross dalla bandierina… svetta Cianci ma il pallone esce alto;

38° Messina vicinissimo al pareggio: Rosafio supera un paio di avversari e calcia a rete: Bouah salva alla disperata! Sul prosieguo dell’azione … Bouah respinge ancora sulla linea! Non è finita: Frisenna calcia a botta sicura ma, stavolta, è Castellini a respingere!

43° nel Catania, l’infortunato Peralta è costretto a lasciare il posto a Ndoj;

45° concessi 3 minuti di recupero;

47° Plescia si gira in area ma conclude debolmente;

48° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio ma… in sofferenza.

Secondo tempo (1-0)

1° nel Messina, Emmausso sostituisce Plescia;

5° palo del Catania: Di Carmine serve Castellini sul cui cross Cianci, di testa, manda l pallone contro il palo a portiere battuto!

8° ripartenza di Castellini che lancia Cicerelli sul cui assist Cianci non trova la stoccata vincente: tiro rimpallato!

17° Furlan devia in tuffo il gran tiro, dalla distanza, di Emmausso;

18° Ragusa tira alto dal limite;

23° punizione dal limite per il Messina: Rosafio manda il pallone di poco alto sulla traversa;

25° nel Catania, Cicerelli, Cianci e Celli lasciano il posto rispettivamente a Marsura, Chiricò e Monaco (infortunato);

28° sullo spiovente dalla bandierina… Marsura non riesce a deviare di testa;

29° Ndoj spreca il bel cross di Celli… calciando malamente sul fondo;

37° nel Messina, Lia, Frisenna e Zunno lasciano il posto a Salvo, Giunta e Civilleri;

38° nel Messina, Signorile subentra a Rosafio;

44° nel Catania, Costantino subentra all’applauditissimo Di Carmine;

45° concessi 6 minuti di recupero;

49° concesso 1 altro minuto di recupero in più;

52° brivido per il Catania: la girata al volo di Signorile scheggia la traversa!

52°,30 vince il Catania!

[Foto Catania Fc]