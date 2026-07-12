Detenuto aggredisce agenti in carcere Catania, in tre in ospedale

Il sindacato: "Non è un episodio imprevedibile"

CATANIA – Un detenuto, sottoposto a sorveglianza speciale, nel carcere di Catania Piazza Lanza ha aggredito gli agenti penitenziari e tre di loro sono finiti in ospedale.

Il Sindacato autonomo polizia penitenziaria in una nota afferma: “Quello di Catania non è un episodio imprevedibile: è l’ennesima conseguenza di criticità denunciate da mesi e rimaste senza risposta. A pagare il prezzo dell’immobilismo sono, come sempre, i poliziotti penitenziari, lasciati soli a fronteggiare detenuti violenti, spesso affetti da gravi disturbi psichiatrici, in un istituto segnato da carenze di organico, strutture deteriorate e problemi organizzativi che richiedono interventi immediati”.

Per il Sappe “è intollerabile che, mentre chi lavora nelle sezioni detentive rischia quotidianamente la propria incolumità, una parte dell’Amministrazione continui a rifugiarsi nella burocrazia, rinviando decisioni non più procrastinabili. Le richieste di ristrutturare padiglioni e sezioni ormai fatiscenti, di rafforzare gli organici e di garantire condizioni di lavoro dignitose vengono sistematicamente ignorate. Questa inerzia ha conseguenze precise e ricade interamente sulla pelle dei baschi azzurri”.