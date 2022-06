Di Maio: “Dobbiamo fermare la guerra mondiale del pane”

Le parole del responsabile della Farnesina che segnala il rischio di instabilità in Africa

“La guerra mondiale del pane è già in corso e dobbiamo fermarla. Rischiamo l’instabilità politica in Africa, la proliferazione di organizzazioni terroristiche, colpi di Stato: questo può produrre la crisi di grano che stiamo vivendo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio secondo il quale “Putin deve venire al tavolo deve raggiungere prima possibile un accordo di pace, che passi anche per un accordo sul grano, come un accordo sul cessate il fuoco per permetterci di evacuare donne, civili e bambini che sono ormai da 100 giorni sotto le bombe russe nell’est dell’Ucraina”.