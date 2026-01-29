Di Paola: “Anche in Sicilia la raccolta del M5s per il maltempo”

"È il primo sostegno che la nostra comunità vuole mettere a disposizione per rispondere alle prime urgenze"

CATANIA – “Anche il Movimento 5 stelle Sicilia è pronto a donare un milione di euro delle proprie restituzioni, ottenute con il taglio degli stipendi da deputati, ai cittadini danneggiati dal ciclone Harry e agli sfollati di Niscemi. È il primo sostegno concreto che la nostra comunità vuole mettere a disposizione per rispondere alle prime urgenze e necessità di chi è stato colpito da queste calamità. Come ha annunciato il presidente Giuseppe Conte, chiamiamo i nostri iscritti a ratificare questa proposta di assoluto buon senso e che sarà messa in votazione questo sabato”. Lo afferma il coordinatore regionale del M5s Nuccio Di Paola.

“Siamo consapevoli che si tratti di una goccia nel mare rispetto ai danni di questi eventi – sottolinea Di Paola – e che le risposte sostanziali devono darle i governi, regionali e nazionale. A questo proposito saremo intransigenti affinché non venga perduto un solo euro a causa della burocrazia”.