Di Paola: “M5S primo partito in Sicilia”

“Siamo una squadra competitiva ed esperta abbiamo dentro professionisti“

“Siamo il primo partito in Sicilia, lo dicono i sondaggi in nostro possesso e dobbiamo e possiamo ancora crescere. Per questo, da qui al 23 settembre, faremo quattro incontri al giorno, da un capo all’altro della Sicilia, per cercare di crescere ancora e vincere questa battaglia. Io ci credo. Noi, che siamo una vera squadra, ci crediamo. E a metà settembre arriva Conte a darci una grossa mano”. Lo ha detto Nuccio Di Paola, candidato del M5s alla presidenza della Regione Siciliana, ai 90 candidati 5stelle alle prossime elezioni regionali e politiche in una riunione a Caltanissetta per coordinare le prossime iniziative in vista dell’appuntamento con le urne.

Erano presenti anche i deputati uscenti Gianina Ciancio, Francesco Cappello, Salvatore Siragusa e Stefano Zito oltre che la senatrice Nunzia Catalfo e il sottosegretario Giancarlo Cancelleri. “Siamo una squadra competitiva ed esperta – ha aggiunto Di Paola – abbiamo dentro professionisti, ex sindaci e consiglieri comunali. Dobbiamo sfruttare ogni momento a disposizione per dire alla gente cosa abbiamo fatto e cosa continueremo a fare e per ribadirgli che chi è con noi è dalla parte giusta, che poi è quella del cittadino, che abbiamo sempre messo al centro della nostra azione politica. Per dirgli che se c’è un voto utile è quello per noi. che saremo sempre dalla loro parte”