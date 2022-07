Diana: “Mi fa piacere tornare a Palermo ma vogliamo passare il turno”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Reggiana in vista del match di domani valido per il primo turno di Coppa Italia

PALERMO – Domani sera, allo stadio “Renzo Barbera”, il Palermo scenderà in campo per la prima partita ufficiale della stagione 2022/2023 contro la Reggiana dell’ex Aimo Diana, match valido per il primo turno di Coppa Italia. Proprio il tecnico degli emiliani è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro i rosanero, non dimenticando il suo passato da giocatore nel capoluogo siciliano:

“Mi fa molto piacere tornare a Palermo a maggior ragione dopo che ha fatto un salto di categoria vincendo meritatamente i loro play-off. Sono riusciti a fare quello che volevamo fare noi, mi fa piacere che l’abbia fatto il Palermo. Ci sono stato tanti anni fa ma è chiaro che rimangono amici e tanti conoscenti che se avrò modo di salutare lo farò molto volentieri. Sia a me che alla mia famiglia rimangono ottimi ricordi”.

LA PARTITA

“Non posso chiedere una prestazione importante o brillante a livello atletico, penso sia più importante un buon atteggiamento. A prescindere dal risultato che sarà, le partite di agosto lasciano sempre dei pensieri particolari, a volte si fa molto bene e a volte si fa molto male. C’è comunque un palio una qualificazione a cui teniamo, verremo a Palermo per fare la prestazione e passare il turno. Siamo un po’ in emergenza ma avremo modo di valutare i giocatori che sono con noi da poco e di mettere benzina nelle gambe”.

CAOS ROSANERO

“Non conosco le dinamiche e quello che è successo, preferisco pensare ai problemi che abbiamo noi e non a quelli altrui. Da parte loro ci saranno giocatori importanti, noi dobbiamo fare la nostra strada. Loro arriveranno con un piglio fisico diverso, mi aspetto una squadra più brillante di noi perché loro fra un paio di settimane iniziano il campionato”.