Dichiarazione di successione, a calcolare l’imposta sarà l’Agenzia delle Entrate

La novità si applica alle pratiche per gli eredi dal 1 gennaio 2025

ROMA – Dichiarazione di successione sempre più semplice: arriva sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’applicativo aggiornato che calcola in automatico l’imposta da versare. La novità riguarda le successioni aperte dal primo gennaio 2025, per le quali, a seguito delle recenti modifiche normative, l’importo dovuto non viene più richiesto dall’Ufficio delle Entrate ma determinato e versato in autonomia dal contribuente.

Come forma di aiuto, è ora direttamente il sistema a calcolare in automatico l’importo grazie alla nuova funzionalità, all’interno del quadro EF del modello. L’ammontare dell’imposta viene anche ripartito per ciascun erede.