Per la prima volta azzeccati tutti e dieci i numeri estratti

PALERMO – Vincita record a Marsala. Un settantenne ha vinto un milione di euro al Dieci e Lotto con una giocata di appena due euro.

La fortuna ha baciato l’uomo ieri. I presenti raccontano che l’uomo non poteva credeva ai suoi occhi. Per la prima volta in Italia si verifica l’estrazione di tutti i dieci numeri, c’erano state vincite con nove numeri, ma mai con dieci.