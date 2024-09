Differenziata, a Mondello continua l’abbandono dei rifiuti FOTO

Il nuovo regime di raccolta

PALERMO – La raccolta differenziata porta a porta è iniziata da più di 72 ore a Partanna-Mondello, frazione di Palermo, ma c’è chi continua ad abbandonare in strada i propri i rifiuti. In tutta la borgata, dove prima c’erano i vecchi contenitori, sorgono cumuli e cumuli di spazzatura nonostante la Rap sia intervenuta più volte per rimuoverli.

La situazione è critica, in alcune vie più di altre. In via Palinuro, per esempio, davanti alla scuola primaria Riso, già questa mattina c’era un enorme cumulo. Lo stesso è accaduto in viale Principessa Maria e in via Mattei. Spunta solo qualche sacchetto, invece, per adesso in via Pindaro e in via D’Eraclea.

“Interveniamo giornalmente provvedendo sia alla rimozione dei cumuli che alla raccolta differenziata. Stiamo monitorando le aree più esposte. Si ricorda ai cittadini di seguire i calendari Rd e conferire l’immondizia negli appositi kit e carrellati dalle 19 alle 22”. Fa sapere Rap.

Doppio sforzo dunque per la società per i rifiuti del Comune di Palermo, che deve contemporaneamente smaltire i cumuli e portare avanti la raccolta differenziata. Un fatto questo che, purtroppo, il presidente Todaro aveva già messo in programma che potesse succedere.