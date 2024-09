I controlli del presidente della Rap. Giuseppe Todaro

PALERMO – Verificare di persona l’andamento del progetto, dare supporto e sensibilizzare la popolazione sul corretto funzionamento della differenziata. Sono questi i propositi che hanno spinto il presidente di Rap, Giuseppe Todaro, a recarsi a effettuare sopralluoghi nelle vie di Partanna-Mondello che sono oggetto del nuovo programma di raccolta differenziata.

La partenza del progetto, infatti, non è stata accolta nel migliore dei modi. Le persone hanno a smaltito in strada i propri rifiuti nonostante i contenitori dell’indifferenziato fossero stati rimossi poche ore prima.

E così questa mattina il presidente Todaro è sceso in campo in prima persona. Ha partecipato, con una manciata di operatori, alla rimozione di uno dei cumuli in via dell’Atlante alle prime luci del mattino. Poi, ha continuato il giro, camminando per una paio di chilometri e incontrando cittadini e commercianti del posto lungo il suo percorso. Una pacata reazione dopo le aspre critiche rivolte ieri all’azienda, in particolare dal forzista Ottavio Zacco. Nel video, una breve intervista al presidente Todaro durante i primi sopralluoghi.