Differenziata a Mondello e a Partanna: Rap avvia la campagna informativa

Gli infopoint itineranti nei due quartieri in vista del 27 settembre

PALERMO – Raccolta differenziata a Partanna e a Mondello, al via le attività di sensibilizzazione e informazione della Rap nei punti nevralgici del quartiere per fornire informazioni e chiarimenti sul nuovo sistema.

La campagna di sensibilizzazione sul campo è promossa dal Comune di Palermo assieme alla RAP in collaborazione con la SRR Palermo Area Metropolitana e la settima circoscrizione e punta a spiegare ai cittadini l’importanza della sostenibilità ambientale e della Raccolta Differenziata. Domani alle ore 8.30 /9 per una oretta circa saranno presenti, in piazza Mondello, assieme ai comunicatori di SRR e Rap, anche il presidente Giuseppe Todaro, Il Presidente della SRR Natale Tubiolo, l’assessore all’Ambiente Pietro Alongi, il presidente di Circoscrizione Giuseppe Fiore, per citarne alcuni. Qualora voleste essere presenti per interviste dedicate vi aspetto. Considerate che il presidente Todaro ha delle comunicazioni da esternare su alcuni fatti accaduti.

Ecco il programma degli Infopoint e dell’attività di sensibilizzazione itinerante dal 19 al 27 settembre a cura di RAP e SRR.

Giovedì 19 settembre: dalle ore 8.30 alle 13.30 presso mercatino rionale di via Atlante (Polibio angolo Atlante).

Venerdì 20 settembre: dalle ore 8.30 alle 13.30, Piazza Mondello e attività vie limitrofe.

Sabato 21 settembre: dalle ore 8.30 alle 13.30, Piazza Valdesi.

Lunedì 23 settembre: dalle ore 8.30 alle 13.30, attività itinerante intero territorio.

Martedì 24 settembre: dalle 9 alle 11, incontro didattico presso la Direzione Didattica di Partanna Mondello con annesse attività itineranti sulle vie limitrofe.

Mercoledì 25 settembre: dalle ore 8.30 alle 13.30, Piazza Partanna Mondello e attività su intero territorio.

Giovedì 26 settembre: dalle ore 8.30 alle 13.30, presso mercatino rionale di via Atlante (Polibio angolo Atlante) con annesse attività itineranti sul territorio.

Venerdì 27 settembre: dalle ore 8.30 alle ore 13.30, attività itineranti intero territorio.