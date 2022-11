Diga Pietrarossa, Musumeci: “Impegno mantenuto con gli agricoltori”

I commenti del ministro per le Politiche del mare, dell'assessore regionale all'Agricoltura e dei deputati di Prima l'Italia.

CATANIA – “Un altro impegno assunto con gli agricoltori è stato mantenuto. Si riapre fra qualche mese il cantiere nella diga di Pietrarossa, per essere finalmente completata. Tre anni fa abbiamo riaperto la procedura ferma da decenni tra Regione e Governo nazionale, abbiamo fatto redigere il progetto e dopo non pochi problemi siamo arrivati all’ultima tappa. Dopo 25 anni di attesa, le campagne della Piana di Catania potranno presto disporre di oltre 45 milioni di metri cubi d’acqua. Sono davvero soddisfatto”. Lo dichiara l’ex presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.

“L’approvazione da parte del ministero delle Infrastrutture del progetto definitivo per completare la diga Pietrarossa, che si trova a cavallo delle province di Catania ed Enna, è un segnale importante di grande attenzione da parte del governo nazionale per il Sud e per la nostra Isola nello specifico. Si tratta, infatti, di un’opera strategica per il territorio della Sicilia orientale che ci consentirà di risolvere in buona parte il problema idrico della piana di Catania e di fornire maggiori servizi agli agricoltori della zona. Un risultato fondamentale nel percorso complessivo di riforme che intendo seguire alla guida di questo assessorato”. Lo dice l’assessore regionale dell’Agricoltura, Luca Sammartino.

“Solo un leader vero che non ama le chiacchiere e che lavora ogni giorno per il nostro Paese poteva realizzare un’opera così importante per la nostra Sicilia. Solo vantaggi ne arriveranno, sia per affrontare il problema della siccità sia per venire incontro alle esigenze degli imprenditori agricoli”, così commentano gli esponenti della Lega Valeria Sudano e Anastasio Carrà, esprimendo soddisfazione per l’intervento risolutivo del ministro Matteo Salvini.