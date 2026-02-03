“Dignità e rieducazione”: il garante dei detenuti nelle carceri siciliane

A Sciacca e Castelvetrano

Visita dell’avvocato Irma Conti, componente dell’ufficio nazionale del Garante dei detenuti, nelle case circondariale di Castelvetrano e Sciacca.

Era accompagnata dal garante siciliano, l’avvocato Anthony De Lisi: “Abbiamo l’obiettivo, insieme a tutti gli operatori, di individuare soluzioni e non limitarci a declamare i problemi. Molto spesso si tratta di situazione che vengono da lontano e vanno affrontate per migliorare le condizioni di vita del detenuto”.

“Il carcere deve consentire il percorso rieducativo – aggiunge Conti – e non solo privare della libertà i detenuti. Ci muoviamo per difendere la dignità dei detenuti insieme al garante regionale, che già ha trovato delle valide soluzioni che incidono in positivo sul sistema carcere e sulle persone oltre che sui singoli casi”.

Ad esempio sono state individuate delle sezioni chiuse che possono essere riaperte e già autorizzati gli stanziamenti per farlo. In occasione delle visita l’ufficio del Garante dei detenuti della Sicilia ha donato dei libri che saranno messi a disposizione della popolazione penitenziaria.