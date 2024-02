Terremoto alla Fondazione Inda di Siracusa, Valeria Told si è dimessa

Interim a Marina Valensise

SIRACUSA – Valeria Told lascia la guida della Fondazione Inda, l’istituto nazionale dramma antico di Siracusa. A darne notizia è una nota diffusa dalla Fondazione.

Il Consiglio d’amministrazione della Fondazione Inda, “per assicurare senza soluzione di continuità le funzioni di sovrintendente e garantire lo svolgimento della stagione teatrale 2024 – si legge -, ha affidato l’interim al consigliere delegato Marina Valensise”. Come previsto dallo Statuto della Fondazione Inda, “il Cda provvederà a formulare un nuovo avviso pubblico per individuare la terna da proporre al ministro della Cultura in vista della nomina del nuovo sovrintendente”.

