Regionali in ufficio per il lavoro arretrato, le imprese plaudono

Soddisfatto anche l'assessore alle Infrastrutture Aricò

PALERMO – L’Ance Sicilia sottolinea lo sforzo della Regione per consentire i pagamenti alle imprese ma chiede “un successivo step per riuscire a imprimere altrettanta celerità ai successivi iter burocratici di pagamento”, mentre l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò plaude alla decisione del dirigente generale del dipartimento, Salvatore Lizzio: sospendere le ferie dei dipendenti impegnati in un settore delicato come quello dei pagamenti alle aziende. La decisione adottata dal vertice burocratico degli uffici di via Notarbartolo, anticipata da LiveSicilia il 15 agosto, ha consentito alla Regione di smaltire un po’ di arretrato dando una boccata d’ossigeno alle imprese. A beneficiare della scelta di Lizzio in primis il Cas, Consorzio autostrade siciliane, che era finito nel mirino di alcune imprese esecutrici di lavori lungo le autostrade.

“Lo sforzo di digitalizzazione delle procedure e di sollecito ai rami dell’amministrazione, che ha fin qui consentito al governo Schifani di ridurre i tempi di riaccertamento dei residui e di sbloccare finalmente il saldo delle fatture alle imprese edili ha, però, ancora bisogno di un successivo step per riuscire a imprimere altrettanta celerità ai successivi iter burocratici di pagamento”, afferma Santo Cutrone, presidente di Ance Sicilia. “Così anche quest’anno, a Ferragosto, la Regione – aggiunge Cutrone – si è ritrovata con un significativo arretrato di mandati da smaltire per decine di milioni di euro. Intanto questi ritardi amministrativi hanno costretto gli imprenditori in molti casi a sospendere i cantieri, a porre il personale in cassa integrazione e a restare nelle aziende per fare fronte alle proteste dei fornitori e ai solleciti delle banche. L’Ance Sicilia, dunque – conclude Cutrone – , apprezza ora il fatto che, in coerenza con gli sforzi fin qui compiuti, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, abbia sollecitato il dirigente generale del dipartimento Infrastrutture, Salvatore Lizzio, ad adottare i necessari provvedimenti; e che, a sua volta, Lizzio abbia richiamato dalle ferie alcuni dipendenti per smaltire l’arretrato. Si tratta di pagamenti dai quali dipende la prosecuzione dei cantieri di importanti infrastrutture che la Sicilia attende da decenni. Secondo quanto fa sapere l’assessore, la prospettiva è di completare le pratiche entro la prossima settimana, compresi i trasferimenti al Cas per pagare i propri appaltatori fra i quali, ad esempio, Cosedil e Tosa Appalti. Una buona notizia particolarmente utile in un mese di agosto assai sofferto”.

Aricò: “Bene sospensione ferie per effettuare pagamenti a enti e imprese”

Interviene lo stesso Aricò. “Ho condiviso pienamente la decisione del dirigente generale Salvatore Lizzio di sospendere le proprie ferie e quelle di dirigenti e funzionari del dipartimento Infrastrutture e mobilità, nelle giornate a cavallo di Ferragosto, per disporre ed effettuare i pagamenti nei confronti di enti pubblici e aziende private”, dice l’assessore alle Infrastrutture. “A questi dipendenti va un grande ringraziamento – continua Aricò – perché stanno permettendo di liquidare decine di milioni di euro che rappresentano una boccata di ossigeno per l’economia regionale, recuperando giornate preziose. Tra i beneficiari c’è, ad esempio, il Cas, Consorzio autostrade siciliane, che conseguentemente potrà pagare le aziende per gli interventi eseguiti sulle autostrade siciliane e queste, a loro volta, potranno pagare regolarmente gli stipendi ai propri lavoratori. Un gesto molto apprezzato da tutti che dimostra che la Regione non si ferma neanche nel periodo di Ferragosto, soprattutto quando bisogna affrontare questioni urgenti, e che in cima alle priorità c’è la tutela di enti, aziende e lavoratori”.

Ance Catania: “Decisione benefica per le aziende”

Della scelta adottata da Lizzio parla anche Ance Catania, per bocca del suo presidente Rosario Fresta: “Un grazie va al dirigente generale Salvatore Lizzio e ai funzionari dell’assessorato Infrastrutture e Mobilità – sottolinea – che hanno sospeso le ferie in queste giornate a cavallo di Ferragosto per liquidare i pagamenti nei confronti di enti pubblici e aziende private, tra cui quelli destinati al Cas, Consorzio Autostrade siciliane. A cascata ne beneficeranno tutti, soprattutto i dipendenti delle imprese chiamate in causa e le loro famiglie. Un ringraziamento va anche all’assessore Aricò che, su continue sollecitazioni da parte di Ance, si è reso sempre disponibile e aperto al dialogo. La liquidità è una priorità per noi e per tutti, a garanzia della continuità e della qualità del lavoro”.

Ance Palermo: “Speriamo che la Cassa Regionale faccia lo stesso”

“È certamente una buona notizia quella data dall’assessore Aricò secondo cui il dirigente generale ed alcuni dirigenti e funzionari del suo assessorato alle infrastrutture stanno rinunciando alle ferie per disporre i provvedimenti di pagamento a favore di amministrazioni e imprese. Questo dimostra che quando c’è buona volontà e senso di responsabilità è possibile ottenere risultati che sembrano impensabili in una Regione che ci aveva abituato a lunghissime chiusure estive e natalizie senza mai tener conto delle esigenze delle imprese”. Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi.

“Nel ringraziare l’assessore Aricò e i dirigenti e funzionari che stanno lavorando in questi giorni – conclude Miconi – ci auguriamo che anche gli altri assessorati e soprattutto la Cassa Regionale seguano questo buon esempio e che questo possa costituire l’inizio di una diversa organizzazione della macchina amministrativa regionale che metta al primo posto le esigenze dei cittadini e delle imprese della Sicilia”.