Ufficializzata la nuova scelta

PALERMO – Vincenzo Cusumano è il nome scelto dalla giunta regionale per la guida del dipartimento Istruzione della Regione Siciliana. A segnalarlo al governatore Renato Schifani sono stati i vertici regionali della Lega, che lunedì hanno incontrato il governatore a Palazzo d’Orleans.

La nomina di Ricciardo, poi la rinuncia

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per un chiarimento sul caso Ricciardo, il dirigente nominato al vertice del dipartimento Istruzione su indicazione del Carroccio nella giornata di venerdì, e che già sabato, quando sono emersi alcuni problemi giudiziari, ha dovuto fare un passo indietro.

Ricciardo: “Intendo difendermi fino in fondo”

Ricciardo, che al momento svolge le sue funzioni di dirigente alle Infrastrutture dove si è occupato del mega bando degli autobus, è rinviato a giudizio in un processo che riguarda alcuni appalti per lavori eseguiti in diversi porti siciliani. Su sette capi di imputazione di partenza, però, cinque sono stati già archiviati. “Intendo difendermi fino in fondo”, ha affermato Ricciardo che però ha deciso di togliere Palazzo d’Orleans dall’imbarazzo rinunciando alla nomina.