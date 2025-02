Dipartimento all’Istruzione, Ricciardo rinuncia: “Condizioni non ottimali”

Schifani: "Prendo atto della decisione, dimostrato senso di responsabilità"

PALERMO – “Ringrazio per la fiducia l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano ma le condizioni contingenti non mi consentono di svolgere la funzione di dirigente generale per opportunità”, sono le dichiarazioni di Carmelo Ricciardo, nominato nella giornata di ieri, venerdì 14 febbraio, dirigente della Regione Siciliana.

Ricciardo annuncia la sua rinuncia al ruolo di direttore generale del Dipartimento dell’Istruzione, dopo la notizia del coinvolgimento in una inchiesta per un presunto giro di corruzione nei lavori in alcuni porti. Gran parte delle accuse, ma non tutte, sono decadute e il procedimento è in corso.

“Non accetto di essere al centro delle polemiche a causa della mia nomina che danneggiano l’azione del governo Schifani – continua Ricciardo nella nota – impegnato su grandi cose per la Sicilia. La mia considerazione verso l’Amministrazione regionale, che servo tanti anni, e la fiducia che ho sempre avuto nella magistratura mi fanno fare un passo di lato. Intendo difendermi fino in fondo, precisando però che su sette capi di imputazione cinque sono stati già archiviati”.

Dopo avere appreso delle vicende che riguardano Ricciardo, da Palazzo d’Orleans era partita un’azione di moral suasion nei confronti del dirigente che alla fine ha deciso di fare “un passo di lato”. Una decisione presa “in maniera serena”, secondo quanto si apprende.

Il sostituto di Ricciardo al dipartimento Istruzione potrebbe arrivare già la prossima settimana. Era anche arrivata la richiesta da parte di Nuccio Di Paola referente regionale del M5S per la Sicilia, di revocare la nomina.

Schifani: “Scelta che dimostra senso di responsabilità”

“Prendo atto con rispetto della decisione di Carmelo Ricciardo di rinunciare all’incarico di dirigente generale del dipartimento dell’Istruzione”, dichiara il presidente della Regione Renato Schifani.

“È una scelta che dimostra senso di responsabilità e attenzione verso l’azione del governo regionale, impegnato a lavorare con determinazione per il bene della Sicilia. A Ricciardo va il mio apprezzamento per il servizio reso all’amministrazione regionale in tanti anni di lavoro e che continuerà a rendere nel suo ruolo di dirigente regionale. Ribadisco ancora una volta la mia fiducia nella magistratura affinché presto possa fare piena chiarezza“, conclude Schifani.

