Diritti d’imbarco, a Palermo addizionale di un euro: ecco chi è esentato

Il tributo graverà sui viaggiatori in partenza dal porto

PALERMO – Una addizionale comunale sui diritti di imbarco al porto di Palermo. Inciderà per un euro sul biglietto di viaggio. Sono esentati dal pagamento i disabili, gli studenti residenti e i lavoratori pendolari delle isole minori.

Il consiglio comunale ha approvato la delibera, presentata dal vicesindaco Carolina Varchi, e che scaturisce dall’accordo sottoscritto dal Comune con lo Stato. Il Comune di Palermo è il primo in Italia ad avvalersi di questa opportunità di prelievo tributario. L’atto andava approvato prima del Bilancio che dovrà essere varato entro la fine di luglio.

Nell’anno scorso ad imbarcarsi da Palermo sono stati circa 760 mila persone. Secondo l’Autorità portuale i passeggeri delle crociere sono passati da 39 mila del 2018 ai 52 mila del 2022, quelli dei traghetti, nello stesso periodo, da 638 mila ai 660 mila. A viaggiare da Palermo verso le isole minori sono ogni anno circa 55 mila passeggeri.

Il Comune intende incassare circa 760 mila euro all’anno. Nel 2023 la cifra è più che dimezzata perché il prelievo non andrà a regime prima di qualche mese. La riscossione viene effettuata dall’Autorità portuale attraverso le compagnie di navigazione che venderanno i biglietti.

Per gli abbonamenti l’addizionale verrà pagata in unica soluzione includendo un euro per ciascun imbarco previsto. Nonostante la rendicontazione trimestrale, l’Autorità portuale verserà i soldi nelle casse del Comune una volta all’anno. I rapporti tra Comune e Autorità portuale saranno regolamentati da una convenzione ancora da sottoscrivere.

Figuccia: “Bene l’emendamento sulle esenzioni”

«Anche oggi in Consiglio comunale è stato approvato un atto molto importante per la città, capace di fornire nuovi flussi economici da investire in chiave di rilancio turistico. Con l’adozione dell’addizionale sui diritti portuali non solo si procede speditamente verso l’approvazione del bilancio e della rimodulazione del piano di riequilibrio, grazie ad una maggioranza che procede spedita verso l’obiettivo di dotare il Comune di Palermo di un bilancio solido, ma si pongono le basi per costruire fatti concreti e azioni di programma che cambino davvero il volto alla nostra città. Grazie inoltre ad un emendamento proposto dalla quinta commissione consiliare, disabili, studenti residenti e lavoratori pendolari delle isole minori saranno esentati dal pagamento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco». Lo dichiara l’assessore al Turismo, Sport e Politiche giovanili, Sabrina Figuccia.

Le opposizioni rivendicano le esenzioni

«I disabili, gli Usticesi e i residenti delle isole minori in genere e i lavoratori pendolari, grazie all’approvazione dell’emendamento difeso in consiglio comunale dai gruppi di opposizione M5S, PD, Progetto Palermo, Azione, Gruppo Misto e OSO, saranno esentati dal pagamento della nuova tassa per gli imbarchi dal porto di Palermo. Esprimiamo apprezzamento per il risultato raggiunto in Consiglio Comunale, con il quale difendiamo quelle categorie che peraltro hanno limitate o assenti alternative di trasporto, colmando il vuoto del testo proposto dall’amministrazione Lagalla. Parliamo di un testo che introduce una nuova tassa che graverà per lo più su palermitani e siciliani in genere, senza alcun elemento di progressività, e su cui col nostro intervento abbiamo limitato i danni». Lo dichiarano, con una nota congiunta, i consiglieri dei gruppi di opposizione: M5S, PD, Progetto Palermo, Azione, Gruppo Misto e OSO.