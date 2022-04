Disabilità, la Lega: alzare le pensioni di invalidità parziale

L'assemblea nazionale del Dipartimento Disabilità del partito di Matteo Salvini

PALERMO – Si è svolta oggi, a Palermo, l’assemblea nazionale del Dipartimento Disabilità Lega Salvini Premier. A presiedere i lavori, ai quali hanno partecipato i delegati di tutte le Regioni e il Ministro per le Disabilità Erika Stefani, è stata Alessandra Locatelli, Capo Dipartimento Disabilità, già Ministro per le Disabilità e assessore in carica a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia.

“Quello che si è svolto oggi – ha dichiarato Locatelli – è stato un importante momento di confronto su alcuni temi fondamentali per le persone con disabilità. In accordo con tutti i Referenti Regionali, per la Lega resta prioritario ottenere l’impegno da parte del Governo di provvedere al più presto all’adeguamento delle pensioni di invalidità, anche di quelle relative all’ invalidità parziale”.

“Si tratta di un battaglia che da tempo la Lega ritiene centrale per le persone con disabilità e per la garanzia di una vita dignitosa, soprattutto in un momento di crisi economica che rischia di isolare ancora di più i nuclei familiari che comprendono persone con fragilità”, affermano i promotori dell’iniziativa.

“A questo – ha proseguito Locatelli – si aggiunge l’impegno da parte di tutti i Referenti della Lega per la Disabilità di sensibilizzare i territori affinché colgano l’opportunità di convenzionarsi con il Ministero della Disabilità per l’attivazione della Disability Card, la carta europea che consentirà di sostituire tutti i certificati e i verbali che attestano la condizione di invalidità e di accedere a servizi pubblici e privati gratuitamente o a tariffe agevolate. Una grande innovazione che è stata fortemente voluta dal ministro Erika Stefani”.