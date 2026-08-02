Disastro aereo in Perù, sette italiani morti

Il maltempo tra le possibili cause dell'incidente

LIMA – Sette italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono tredici, 11 turisti e due piloti.

Leggi anche La Sicilia che (non) vorrei: chi scrive e chi resta solo a guardare Edificio crollato a Messina, ecco chi era la terza vittima Perugia, fuga di monossido in hotel: morto un musicista siciliano

Oltre agli italiani sono morti anche due spagnoli e due tedeschi. L’ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane.

L’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 13 locali di sabato, le 20 in Italia. Al momento non c’è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l’ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo. L’aereo, appartenente alla compagnia Aerodiana, era diretto a Nazca per effettuare un volo turistico sopra le famose Linee di questo celebre sito turistico