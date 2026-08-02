 Aereo precipita in Perù, sette italiani tra le vittime
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Disastro aereo in Perù, sette italiani morti

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Il maltempo tra le possibili cause dell'incidente
LA TRAGEDIA
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LIMA – Sette italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono tredici, 11 turisti e due piloti.

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Oltre agli italiani sono morti anche due spagnoli e due tedeschi. L’ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane.

L’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 13 locali di sabato, le 20 in Italia. Al momento non c’è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l’ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo. L’aereo, appartenente alla compagnia Aerodiana, era diretto a Nazca per effettuare un volo turistico sopra le famose Linee di questo celebre sito turistico

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