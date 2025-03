Scoperte due discoteche abusive nel Catanese, sanzioni per 23mila euro

I club privati a Pedara e Nicolosi

CATANIA – La Polizia di Stato ha sanzionato due club privati a Pedara e Nicolosi per aver organizzato serate danzanti non autorizzate. I controlli, effettuati dalla Squadra Amministrativa della Questura di Catania, hanno rivelato che i locali ospitavano vere e proprie discoteche, con tanto di dj, bar e pubblicità sui social media.

All’interno dei club, gli agenti hanno trovato sale da ballo con musica da discoteca e decine di persone intente a ballare. Numerosi avventori consumavano drink alcolici e superalcolici serviti dal bar. I controlli hanno evidenziato che l’attività svolta dai club era riconducibile a un pubblico spettacolo, con ingresso a pagamento e scopo di lucro.

Irregolarità e sanzioni

Gli avventori presenti nei locali non erano regolarmente registrati come soci. I presidenti dei club sono stati denunciati per aver organizzato serate danzanti senza l’autorizzazione della Commissione Comunale. Sono stati inoltre sanzionati per la mancanza della licenza del Questore per i pubblici spettacoli e della SCIA comunale per la somministrazione di bevande alcoliche.

Al presidente del club di Pedara sono state contestate anche la mancanza della SCIA sanitaria e l’impiego di addetti alla sicurezza privi di decreto prefettizio. Anche i buttafuori sono stati sanzionati per aver esercitato l’attività senza autorizzazione. Le sanzioni amministrative complessive ammontano a circa 23.000 euro.

Qualche mese fa la Confcommercio aveva denunciato la presenza di discoteche abusive a Catania.