La denuncia di Confcommercio: “Discoteche abusive in scantinati”

L'intervento dell'associazione di categoria

CATANIA – La denuncia arriva da Confcommercio Fipe Silb, sindacato italiano locali da ballo a proposito delle discoteche abusive . “Spesso a Catania l’attività di spettacolo e intrattenimento viola norme penali e amministrative, mettendo a rischio gli ignari clienti e danneggiando gli operatori in regola”.

“Ringraziamo il questore, la dirigente della Divisione Pas e tutta la squadra della polizia amministrativa – scrive il sindacato – per l’opera di prevenzione e contrasto di tali forme di organizzazione illegale svolte da soggetti privi di requisiti o attraverso attività occasionali che eludono ogni forma di autorizzazione prevista dalla legge”.

Leggi violate e discoteche abusive

“Chi non osserva le prescrizioni volte alla tutela dell’incolumità e dell’ordine pubblico – prosegue il Silb di Confcommercio sulle discoteche abusive – deve essere punito rigorosamente e severamente per scoraggiare l’intraprendenza e, in certi casi, la spocchia di chi intende percorrere la via della illiceità, violando sistematicamente le leggi dell’ordinamento”.

Una denuncia che arriva a seguito del controllo effettuato la notte di Halloween all’interno di un locale abusivo nella zona di piazza Mancini Battaglia, nel quartiere di Ognina.

In quell’occasione poliziotti in borghese si erano mescolati tra i clienti e una volta entrati in una ex discoteca della frazione marinara di Ognina, i poliziotti e gli ispettori del lavoro si erano qualificati e i lavoratori avevano tentato di fuggire.

Il deejay ha spento l’impianto di amplificazione e le centinaia di persone accalcate all’interno hanno protestato con gli organizzatori per ottenere il rimborso del biglietto.

Alcuni clienti avevano pagato anche 600 euro per riservare un tavolo con bottiglia, tra questi anche un ragazzo che stava festeggiando il compleanno.