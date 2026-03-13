Dissesto idrogeologico a Mondello: “La sicurezza è una priorità”

Gli interventi previsti nella borgata marinara

PALERMO – “Il lavoro di pianificazione e di messa in sicurezza portato avanti dalla struttura commissariale per il contrasto al dissesto idrogeologico e dal governo guidato dal presidente Renato Schifani rappresenta un passo concreto e fondamentale per la tutela del territorio e dei cittadini”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, a margine dell’incontro nella sede della struttura, in piazza Ignazio Florio, dedicato agli interventi previsti nella borgata marinara di Mondello.

Gli interventi sul territorio

Durante la riunione si è discusso in particolare della recente messa a bando della progettazione esecutiva dei canali di gronda e delle vasche di laminazione tra Mondello e Sferracavallo, un intervento ritenuto strategico per la mitigazione del rischio idrogeologico nell’area. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sugli altri interventi programmati sul territorio, tra cui il consolidamento di Monte Gallo sovrastante l’area di Mondello, quello di via Monte Ercta attualmente in fase di progettazione.

“Opere strategiche”

“Parliamo di opere strategiche – ha proseguito Tamajo – che riguardano non solo la prevenzione del rischio idrogeologico ma anche la riqualificazione ambientale di un’area di grande valore per Palermo. Interventi che dimostrano una visione chiara: mettere in sicurezza il territorio e garantire uno sviluppo sostenibile. Il confronto con amministratori locali, tecnici e rappresentanti del territorio è fondamentale per condividere le priorità e accelerare l’attuazione dei progetti. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione e tutelare cittadini, attività economiche e patrimonio ambientale”.