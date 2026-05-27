Dissesto idrogeologico, dal Mase quasi 18 milioni per la Sicilia

Savarino: “Risorse per mettere in sicurezza aree a rischio frane e alluvioni”



PALERMO – Quasi 18 milioni di euro dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per finanziare interventi contro il dissesto idrogeologico in Sicilia presentati dall’assessorato regionale al Territorio.

“Si tratta di risorse fondamentali che abbiamo ottenuto con un’attenta programmazione, sia a livello regionale sia da parte del governo nazionale”, afferma l’assessore regionale al Territorio, Giusi Savarino.

Gli interventi interesseranno diversi comuni siciliani: Naso, Piraino, Savoca e Scaletta Zanclea nel Messinese; Burgio, Favara, Porto Empedocle e Racalmuto nell’Agrigentino; Alimena nel Palermitano e Acireale nel Catanese.

“Metteremo in sicurezza centri abitati, costoni rocciosi, versanti e aree particolarmente esposte al rischio di frane e alluvioni”, aggiunge Savarino, sottolineando che i progetti sono stati selezionati attraverso la piattaforma Rendis, il repertorio nazionale del dissesto.

Secondo l’assessore, gli interventi rientrano in una strategia più ampia di rafforzamento delle politiche per la sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi legati ai cambiamenti climatici. “Continueremo a lavorare – conclude – per consentire l’avvio rapido dei cantieri e il completamento delle opere nel più breve tempo possibile”.