Palazzina a rischio crollo in via Oreto: evacuate dieci persone

Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile

PALERMO – Sono in corso in via Oreto a Palermo gli accertamenti su una palazzina di cinque piani che sarebbe a rischio crollo. Nel pomeriggio di oggi, 24 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti per effettuare i sopralluoghi e le verifiche all’interno e all’esterno dell’edificio.

Tre famiglie hanno lasciato le loro case

“E’ stato rilevato un dissesto statico di cui è necessario monitorare l’evoluzione”, spiegano dal comando provinciale. Sul posto sono presenti anche i tecnici del Comune di Palermo. In via precauzionale la palazzina è quindi stata evacuata e per evitare ogni rischio è anche stata interdetta l’attività commerciale che si trova al piano terra.

Tre, in tutto, i nuclei familiari che hanno dovuto lasciare la propria abitazione, per un totale di dieci persone. “La protezione civile – spiegano – si sta occupando della loro sistemazione temporanea”.