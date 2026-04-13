Alberi e pali abbattuti dal vento: due morti e un ferito tra Barese e Taranto

Due persone hanno perso la vita e un’altra è rimasta gravemente ferita in Puglia a causa delle forti raffiche di vento che nelle ultime ore stanno colpendo la regione, provocando incidenti mortali tra il Barese e Taranto.

Bisceglie, dodicenne morta travolta da un albero

Nel primo pomeriggio di lunedì 13 aprile, a Bisceglie, una dodicenne è morta dopo essere stata travolta da un albero caduto mentre si trovava in strada. L’impatto è avvenuto in via Sergio Cosmai.

Secondo quanto ricostruito, la giovane è rimasta incastrata sotto il tronco e ha riportato un politrauma da schiacciamento. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno tentato di soccorrerla, ma il cuore della ragazza ha cessato di battere durante il trasporto in ospedale.

Deceduto anche un operaio a Taranto

Nella stessa giornata, a Taranto, è morto un operaio di 38 anni. L’uomo era impegnato in lavori su un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone. L’uomo si trovava su una gru quando è stato colpito da un palo della luce, crollato improvvisamente e con ogni probabilità a causa del vento. Il decesso è stato immediato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, il personale dello Spesal, gli ispettori del lavoro e i sanitari del 118. Presenti anche le autorità giudiziarie, tra cui il pubblico ministero di turno che ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

Il terzo episodio a Margherita di Savoia

Un terzo episodio si è registrato a Margherita di Savoia, nel nord Barese, dove un operaio di 64 anni, originario di San Ferdinando di Puglia, è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un’azienda agricola.

L’uomo sarebbe stato colpito da alcuni cassoni carichi di frutta precipitati da un’altezza di circa cinque metri, anche in questo caso a causa delle raffiche di vento. Trasportato d’urgenza in eliambulanza al Policlinico Riuniti di Foggia, ha riportato un trauma cranico e una frattura cervicale.

Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri e della polizia locale per ricostruire con precisione quanto avvenuto.

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