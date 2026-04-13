L'incidente è avvenuto nei pressi del cimitero

Un operaio è morto nella mattinata di lunedì 13 aprile a Taranto. L’uomo è stato travolto da un palo dell’illuminazione pubblica mentre si trovava su una gru impegnato in lavori di manutenzione.

L’incidente si è verificato nei pressi del cimitero San Brunone, dove la vittima stava operando su un impianto di illuminazione.

Operaio morto a Taranto, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era al lavoro quando il palo lo avrebbe colpito in seguito a un cedimento improvviso, probabilmente causato dalle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona nelle ultime ore. L’impatto non gli ha lasciato scampo: il decesso è avvenuto immediatamente.

Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri, il personale dello Spesal, gli ispettori del lavoro e i sanitari del 118. Presenti anche le autorità giudiziarie, con il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto. Quest’ultimo ha disposto gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

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