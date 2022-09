Dogo aggredisce bimba e una coppia: paura alla villa

I feriti sono stati già dimessi dal Cannizzaro.

1' DI LETTURA

ADRANO – “Non chiamateci eroi”. Scrive così la coppia, una maestra e un odontoiatra, che mercoledì sera non ci hanno pensato due volte a intervenire per salvare una bimba che è stata assalita da un dogo argentino alla villa comunale di Adrano. L’intervento è riuscito a salvare la piccola, che come scrive la mamma sui social ha avuto delle ferite al cuoio capelluto ma è rimasta molto scossa. I due sono stati aggrediti dal cane riportando diverse ferite che hanno fatto scattare il trasferimento al Cannizzaro di Catania da dove sono stati dimessi dopo le cure la notte stessa. La villa comunale si è trasformata in un teatro di terrore. “Non possiamo avere paura di portare i bimbi nella villa”, scrive la madre della piccola ferita chiedendo un intervento alle Istituzioni competenti. La polizia locale di Adrano ha già individuato il proprietario del dogo argentino che dovrà difendersi davanti alle autorità per quanto accaduto.