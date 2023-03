Domani l’ultimo saluto al 17enne Antonio Cantale

L'incidente è avvenuto in una strada perennemente al buio e c'è il sospetto che il passaggio di un furgone possa avere determinato la perdita del controllo dello scooter.

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Quella strada buia, senza illuminazione. E, poi, il sospetto terribile che la guida allo scooter possa essere stata in qualche maniera “distratta” o addirittura “toccata” da un furgone che si trovava a transitare nel senso inverso lungo via Lanza ad Aci Sant’Antonio.

L’unica traccia, tragica e inaccettabile, che resta dalla sciagurata sera di martedì è la morte di un ragazzo di appena 17 anni. Antonio Cantale non ha più fatto ritorno a casa, vittima di un incidente la cui ricostruzione è tuttora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Acireale.

Antonio Cantale era di San Giovanni la Punta, paese nel quale frequentava anche la “sua” scuola, l’istituto De Nicola.



Una notizia tremenda, quella della morte di Antonio Cantale, che ha gettato nello sconforto tutti coloro i quali lo conoscevano. I funerali del 17enne verranno officiati nel pomeriggio di domani, alle ore 16, nella Chiesa Madre di San Giovanni la Punta.