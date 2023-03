Aci Sant’Antonio, incidente mortale: 17enne perde la vita

In via Lanza si è consumata l'ennesima tragedia della strada. (Foto Rei Tv)

ACI SANT’ANTONIO. Ennesimo dramma della strada consumatosi nel tardo pomeriggio di oggi lungo via Lanza ad Aci Sant’Antonio. Sebbene le notizie siano frammentarie, quello che è purtroppo certo è che nella dinamica di un incidente apparentemente autonomo ha perso la vita un giovane di appena 17 anni.

Il ragazzo attorno alle ore 19 era in sella proprio scooter quando, percorrendo la strada, ha finito col tracimare sull’asfalto.



Inutile, purtroppo, l’arrivo dei soccorritori allertati da alcuni automobilisti che transitavano lungo via Lanza. La dinamica è ancora tutta da ricostruire e ad effettuare i rilievi sono stati i carabinieri della Compagnia di Acireale.

Quello che rimane è una tragedia che ha spezzato per sempre la vita di un ragazzo di appena 17 anni.