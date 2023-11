Domenica 19 torna la maratona di Palermo: strade chiuse al traffico

L'assessore Figuccia: "Invitiamo tutti a lasciare le auto a casa"

PALERMO – Torna, domenica 19 novembre, la Maratona di Palermo. Quella di quest’anno sarà la ventottesima edizione e vedrà, come sempre, partecipare atleti provenienti da tutto il mondo.

Per permettere un corretto svolgimento della gara e la sicurezza ai partecipanti, come si legge nell’ordinanza numero 1419 del 24 ottobre, sono state chiuse al traffico alcune strade cittadine.

Figuccia: “Manifestazione internazionale”

“Una manifestazione che ha, ormai, assunto un carattere internazionale e che vedrà, ancora una volta, la partecipazione di centinaia di atleti professionisti e migliaia di appassionati – ha dichiarato l’assessore allo Sport Sabrina Figuccia -. Stavolta, a rendere ancora più interessante l’evento, sarà l’abbinamento con la prima edizione della Giornata ecologica cittadina, un appuntamento con il quale vogliamo, in stretta sinergia con gli uffici dell’assessore comunale al Traffico ed alla Mobilità Maurizio Carta, sensibilizzare i palermitani sui temi del rispetto dell’ambiente“.

“Proprio per questo – ha continuato l’assessore -, lanciamo l’appello agli automobilisti di lasciare, una volta tanto, il proprio mezzo in garage e di godersi lo spettacolo della Maratona, che si snoderà, tra le altre, su via Liberà, la Favorita, piazza Leoni, via Roma, piazza Indipendenza, via Maqueda, piazza Verdi. Stamattina, si è tenuta la conferenza di servizi con i rappresentanti di alcuni enti che collaboreranno con la Giornata ecologica, che farà opera di sensibilizzazione con gli atleti e con il pubblico sull’importanza del riciclo della plastica, che è la missione principale dell’associazione Plastic Free presieduta da Dario Scalia. Inoltre, offriranno la propria collaborazione l’Asc presieduta da Fabio Gioia, la Confcommercio diretta da Patrizia Di Dio e l’associazione Raggio di Luce che svolgerà alcuni laboratori pratici con i ragazzi“.

Il percorso della maratona

Il percorso prevede la partenza da via della Libertà, con arrivo in piazza Ruggero Settimo. La partenza sarà fissata alle 8.30. Oltre via della Libertà i corridori passeranno da: Piazza Vittorio Veneto – Via dell’Artigliere – Viale Diana (Ingresso Parco della Favorita) – Via della Favorita dir. Fiera (giro di boa) V.le Diana (dir. Mondello) – Via Margherita di Savoia – (giro di boa 100 metri prima incrocio mater dolorosa) Via Margherita di Savoia – Viale Ercole – Palazzina Cinese – Cortile Niscemi – Viale Niscemi – Viale Ercole – Viale Diana – Via dell’Artigliere – Piazza Vittorio Veneto – V.le della Libertà – P.zza Ruggero Settimo – Via Ruggero Settimo – Via Cavour – Via Roma Corso Vittorio Emanuele – P.zza Villena (Quattro Canti) – C.so Vittorio Emanuele – Porta Nuova – C.so Calatafimi – P.zza Indipendenza – Ingresso Palazzo Reale (Passaggio Interno ARS) – P.zza del Parlamento – C.so Vittorio Emanuele – P.zza Villena (Quattro Canti) – Via Maqueda – Via Trieste – Via Roma – Via Cavour-Via Ruggero Settimo – Via E. Amari – Via Panascia (Teatro Politeama) – Via Filippo Turati – Piazza Ruggero Settimo. Il percorso sarà da ripete due volte per la maratona di 42.195 km.

Le strade chiuse

Le chiusure scatteranno alle 6.30 di domenica 19, con la riapertura prevista per le ore 14.30. Le vie vietate al transito saranno:

Via della Libertà, tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e le piazze Castelnuovo Ruggero settimo, carreggiata centrale;

Piazza Vittorio Veneto, tratto compreso tra le vie Libertà e dell’Artigliere che sarà transennato, e percorso dagli atleti in doppio senso di marcia;

Piazza Leoni, intera piazza;

Via dell’Artigliere, intero tratto – entrambe le carreggiate;

Via del Granatiere, intero tratto compreso tra piazza V. Veneto e Via G.le Di Giorgio;

Viale Diana, tratto compreso tra viale Margherita di Savoia e piazza Leoni, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali;

Via della Favorita, intero tratto;

Viale Margherita di Savoia, tratto compreso tra viale Diana (Tenuta Real Favorita) e via Mater Dolorosa. Tratto compreso tra la via Mater Dolorosa e Viale Ercole direzione Palermo. I veicoli provenienti da Mondello avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione Palermo centro percorrendo via Mater Dolorosa.

Viale Ercole, intero tratto – compreso il prolungamento dello stesso, da Statua d’Ercole e fino al piazzale antistante la palazzina Cinese, fino a piazza dei Quartieri;

Viale Ercole, intero tratto, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali. Sul prolungamento dello stesso, da Statua d’Ercole e fino al piazzale antistante la palazzina Cinese e fino a piazza dei Quartieri;

Piazza dei Quartieri, intera piazza;

Ingresso villa Niscemi, in direzione Viale Ercole;

Cortile Niscemi, intero cortile;

Viale Niscemi, intero tratto, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali;

Via c.d. Case Rocca, tratto compreso tra Viale del Fante e Viale Ercole;

Piazza Ruggero Settimo, tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via E. Amari e la strada di collegamento tra gli assi viari delle vie Libertà e Ruggero Settimo;

Via Pietro Valdo Panascia, nel tratto compreso tra via E. Amari e Turati/D. Scinà (già via Isidoro La Lumia). I veicoli provenienti da via Domenico Scinà, potranno continuare la marcia su via Isidoro La Lumia che dovrà essere transennato tutto il percorso degli atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame;

Via Turati, intero tratto;

Via Gaetano Daita, nel tratto compreso tra via Nicolò Gallo e piazza Ruggero Settino/via Turati;

Via Ruggero Settimo, tratto compreso da piazza R. Settimo a via Cavour;

Via Villaermosa, tratto compreso tra la via F.sco Guardione e la via Cavour;

Via Cavour, tratto compreso tra al via R. Settimo e la via Roma;

Via Maqueda, tratto compreso tra la piazza Villena e la via Trieste;

Piazza Villena, intera piazza;

Via Vittorio Emanuele, da via Roma a Corso Calatafimi “Corso A. Amedeo Escluso”;

Corso Calatafimi, tratto compreso tra Porta Nuova e Piazza Indipendenza, per metri 03.00, lato Palazzo Reale; sarà transennato tutto il percorso degli atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame;

Piazza Indipendenza, tratto compreso tra corso Calatafimi e Ingresso Cappella Palatina, per metri 03.00, lato Palazzo Reale (Bastione di S. Pietro); sarà transennato tutto il percorso degli atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame;

Piazza del Parlamento, intera piazza.

Piazza Vittoria, tratto compreso da via del Bastione a via V. Emanuele; I veicoli provenienti da via Generale Cadorna all’intersezione con via del Bastione effettueranno obbligo direzionale a sx in direzione per piazza Indipendenza;

Via Trieste Intero tratto.

Altre vie saranno interessate dal divieto di sosta che scatterà alle ore 12 del 18 novembre e sarà valido fino alle 15.30 del 19 novembre.

Piazza Vittorio Veneto, intera piazza: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Via dell’Artigliere, intera via: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Via Turati, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Via Pietro Valdo Panascia, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati:

Via Cavour, tratto compreso tra la via Roma e la via R. Settimo: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Via del Bersagliere, chiusura al transito veicolare, da piazza Don Bosco in corrispondenza di via dell’Artigliere;

Corso Calatafimi, tratto compreso da via Vittorio Emanuele ed il civ. 49: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Via Trieste, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati.

Via Roma, antistante il palazzo delle Poste: divieto di sosta con rimozione coatta.