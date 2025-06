La Champions League del beach soccer va a Catania!

La Domusbet.tv Catania BS è campione d’Europa

CATANIA – Il sogno è diventato realtà. La Domusbet.tv Catania BS è campione d’Europa per la prima volta nella sua storia. L’obiettivo di una vita, sfumato 10 anni fa, nel palcoscenico più ambito, nella competizione internazionale più importante.

I rossazzurri non hanno sbagliato un colpo polverizzando record e vittorie, l’ultima in finale contro i campioni israeliani del Falfala. La settima meraviglia è arrivata nel momento più importante e decisivo. Il roster rossazzurro non ha sbagliato nulla e ha dato ennesima riprova di grande qualità e personalità. Il risultato di 6-1, del resto, parla chiaro ed è la fotografia di un match interpretato a meraviglia dai ragazzi di mister Fabricio Santos.

Domusbet.tv Catania BS sul tetto d’Europa

Gara come da copione dura e complicata con il Falfala che parte forte e mette in apprensione Rafa Padilha già dopo appena 4 secondi. Il palo di Rodrigo dopo un giro di lancette è solo un’avvertenza. Sarà il numero 19 brasiliano il giocatore più pericoloso e il nemico giurato a cui prestare maggiori attenzioni.

Gara che si sblocca ufficialmente con il Catania che sornione alla prima grande opportunità colpisce e lo fa al 7’ con il mancino all’angolino di Thanger.

La cronaca

Rossazzurri che sfiorano il raddoppio all’8’ con la rovesciata di Mauricinho sventata da Eliott.

Al 10’ torna a rendersi minaccioso il Falfala, fondamentale la resistenza a tu per tu di Rafa Padilha che nell’uno contro uno ha la meglio su Moreb che poi lo travolge. Dal calcio di punizione che ne segue la conclusione di Padilha è una sentenza, ma anche una beffa per Elliott che incassa il 2-0.

Catania che termina il primo tempo all’attacco: nitidissima la palla gol che Iguinho calcia a lato mancando il possibile 3-0.

Secondo tempo che inizia ancora nel segno rossazzurro. Sono trascorsi 40” quando Thanger non capitalizza una palla inattiva. Catania che al 3’ fa hat trick! Gioco rimesso in gioco velocemente, Padilha per Ponzetti che di petto scarica per Mauricinho, il brasiliano calcia due volte, la prima volta Eliott si supera, sul tap in il portiere svizzero capitola per il 3-0.

Catania che vede il match un po’ più in discesa anche se ancora manca tanto alla fine. Al 6’ il piazzato di Rodrigo viene respinto da Padilha. Lo stesso portiere brasiliano si ripete, ancora, sul 19 abbassando la saracinesca. Ad ogni parata l’esultanza è anche superiore ad un gol fatto.

Al 10’ Elliott si rifugia in angolo sul tiro di Iguinho. Nei minuti finali del 2•tempo Rafa Padilha decide che non si passa, sempre su Rodrigo. Ultima chance rossazzurra al 12’ l’uno contro uno di Alisson che va al tiro, Elliott para in 2 tempi.

Nella terza ed ultima frazione di gioco il Falfala alza il ritmo e la pressione. Dmais ha sui piedi la palla del 3-1 ma deve fare i conti con un Padilha che si erge a protagonista indiscusso.

Al 3’ sempre Padilha è formidabile sul piazzato di Rodrigo.

Al 4’ però nulla può sulla conclusione di Dmais servito da Rodrigo. Falfala che accorcia le distanze portandosi sul 3-1.

Israeliani che credono e portano i maggiori pericoli alla porta rossazzurra. Al 4’ la conclusione di Dmais a 2 passi da Padilha è alta.

La consacrazione

Il Catania ha forza, personalità e grande equilibrio. Nelle fasi cruciali non si scompone e, semmai, chiude il conto in campo aperto. Al 5’ Mauricinho prende il palo in rovesciata.

Al 6’ ancora Mauricinho soffia la palla a Elliott, lento e impreciso, ed è tutto facile per il 10 brasiliano insaccare nella porta sguarnita.

Avanti di 3 gol il Catania gode di spazi e riesce a chiudere il match all’ 8’ con Ponzetti, servito da Mauricinho, con una splendida rovesciata.

Al 9’ Iguinho piazza il tiro libero del 6-1. Può esplodere la festa della Domusbet.tv Catania Beach Soccer, l’ennesima parata di Padilha, eletto Miglior Portiere della competizione, fa capire come questa squadra, questo gruppo, questo spogliatoio, sia maturo per festeggiare qualcosa di unico, di magico, di irripetibile. Catania è nella storia, l’Euro Winners Cup entra nella bacheca rossazzurra, il 18•titolo, senza dubbio il più importante nella scena internazionale.

Tabellino

Domusbet.tv Catania BS – Falfala Kafr Qassem BSC 6-1 (2-0; 1-0, 3-1)

Reti: 7’pt Thanger, 10’pt Rafael Padilha, 4’st Mauricinho, 4’tt Dmais, 6’tt Mauricinho, 8’tt Ponzetti, 9’tt Iguinho

Domusbet.tv Catania BS: Rafael Padilha, Josep Jr, Ponzetti, Fred (K), Giordani, De Nisi, Joao Ravasio, Mauricinho, Iguinho, Barbagallo, Thanger. Allenatore: Fabricio Santos

Falfala Kafr Qassem BSC: Elliott, E. Yousef, Filipe, Karam, Jabareen, Moad, Amer Yatim, Moreb, Omry, Rodrigo, Dmais, Sarsur. Allenatore: Mamon Amer