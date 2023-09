Don Pino Puglisi, un martirio lungo trent’anni: il programma

Le iniziative previste, la Messa con il cardinale Zuppi.

PALERMO- Don Pino, questo è il nome con cui ci rivolgiamo, sempre e confidenzialmente, al beato padre Pino Puglisi, assassinato da Cosa nostra trent’anni fa, quando lo pensiamo con immutabile affetto In tutto questo tempo, la memoria del suo martirio non ha mai abbandonato le persone di buona volontà. Il programma di una attualissima rievocazione è alto e partecipato, come è giusto che sia. Ecco gli appuntamenti.

Lunedì 11 settembre

Una nota dell’Arcidiocesi di Palermo offre il calendario degli eventi, a cominciare da oggi (lunedì 11 settembre) con l’inaugurazione, in Cattedrale, della ‘mostra biografica’, alla presenza dell’arcivescovo, monsignor Corrado Lorefice. Ci saranno nuovi pannelli rispetto all’esposizione curata da Lia Caldarella, Sergio Mannina e dai componenti della Commissione Diocesana. L’appuntamento è per le 18.30. Alle 18.15 a villa Bonanno, prevista l’offerta da parte dell’arcivescovo di una corona di fiori davanti al cippo che ricorda il martirio.

Martedì 12 settembre

Il dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione dell’Università Lumsa di Palermo organizza il 12 e 13 settembre 2023 due giornate di studio e riflessione sulla figura del beato, ucciso in “Odium Fidei”. Saranno presenti, tra gli altri, l’arcivescovo, il sindaco, Roberto Lagalla, il professore Gabriele Carapezza Figlia, direttore del dipartimento.

Mercoledì 13 settembre

Dalle quattro del pomeriggio fino alle otto di sera, sul sagrato della Cattedrale, ci sarà l’emissione del ‘francobollo commemorativo Don Pino Puglisi’: l’evento è curato dalle Poste italiane. Dalle sette di sera, si terrà la veglia di preghiera.

Giovedì 14 settembre

Sono tre gli appuntamenti previsti. Alle 15, sul sagrato della chiesa di Santa Maria della Pietà, a piazza Kalsa, una estemporanea di pittura a cura dell’associazione culturale ‘CalaPanama’. Alle 18 la celebrazione eucaristica, presieduta da don Giuseppe Di Giovanni. Dalle nove di sera, nella piazzetta di Brancaccio che porta il nome del beato, il luogo del suo martirio, la veglia di preghiera, con l’arcivescovo Lorefice.

Venerdì 15 settembre

Alle 18, in Cattedrale, il momento della solenne celebrazione eucaristica, nel giorno del sacrificio di don Pino, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Alle 21, sul sagrato della Cattedrale, andrà in scena una nuova edizione de Il Discepolo di Lia Cerrito.

Sabato 16 settembre

Alle 21, un concerto-oratorio, all’interno della Cattedrale sarà diretto dal maestro Marco Frisina. Così si chiuderà il trentesimo anniversario del martirio di un sorriso immortale.