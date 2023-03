Donald Trump incriminato: prima volta per un ex presidente Usa

La decisione del gran giurì potrebbe avere ripercussioni sulla politica statunitense

1' DI LETTURA

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Il tycoon diventa così il primo ex presidente a essere incriminato nella storia americana.

La decisione del gran giurì è destinata ad avere ripercussioni senza precedenti sulla politica statunitense oltre che a influenzare la corsa alla Casa Bianca per il 2024. Trump ha reagito attaccando: “E’ una persecuzione politica e una interferenza elettorale, una caccia alle streghe che si ritorcerà contro Biden”.

Trump potrebbe consegnarsi alle autorità di Manhattan martedì prossimo per la formalizzazione delle accuse a suo carico dopo l’incriminazione nel caso Stormy Daniels. Lo riferisce al New York Times uno dei suoi avvocati, Susan R. Necheles.Inoltre la Cnn, citando due fonti a conoscenza del caso, informa che l’ex presidente deve affrontare oltre 30 capi di accusa di frode aziendale

nell’inchiesta da parte della procura di Manhattan.