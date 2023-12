Donna accoltellata in un’area di servizio sull’A1: la polizia cerca l’ex marito

Stava viaggiando in direzione Milano insieme alle figlie

La sosta all’Autogrill per un pranzo per poi proseguire il viaggio verso Milano, ma al momento di ripartire l’aggressione con un coltello che le è costato una ferita alla gamba. È quanto accaduto nella giornata di ieri, martedì 26 dicembre, alla stazione di servizio Bisenzio Est dell’Autostrada del Sole, non molto lontano dall’uscita del casello autostradale Firenze Nord.

L’aggressione

A subire l’aggressione una donna, italiana di 58 anni, che era partita in mattinata da Cerveteri, in provincia di Roma, e insieme alle figlie di 29 e 31 anni in direzione Milano. Intorno alle 14.15 all’altezza di Firenze l’aggressione. La donna, ferita, è scesa dall’auto, una Fiat Cinquecento, ha iniziato a gridare chiedendo aiuto. Nel frattempo l’aggressore, che aveva il volto coperto da un cappuccio del giubbotto per non rendersi riconoscibile, è stato rapidissimo: è salito su un’auto parcheggiata poco distante ed è fuggito via facendo perdere le tracce.

I soccorsi

In quel momento sono arrivate le figlie che hanno soccorso la donna e hanno chiamato il 112. Sul posto è immediatamente arrivata una pattuglia della polizia stradale, poi sono arrivati gli investigatori della squadra mobile che si sono messi subito al lavoro per cercare di risalire all’aggressione. Alcuni testimoni sono riusciti a prendere il numero di targa dell’auto con la quale si è allontanato l’uomo.

La donna è stata portata all’ospedale di Careggi e per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti, la ferita è stata suturata e già in serata la donna è stata dimessa con pochi giorni di prognosi.

Le indagini

Gli investigatori hanno ascoltato i testimoni. Le indagini si stanno concentrando sulla vita familiare della donna che sarebbe separata dal marito da qualche anno. I rapporti tra i due, a quanto pare, non sono idilliaci e negli ultimi mesi sarebbero ulteriormente peggiorati. La modalità dell’aggressione fa pensare ad un vero e proprio agguato. Per questo gli investigatori si sono messi immediatamente sulle tracce dell’uomo ma l’uomo risulta irreperibile sia nella sua abitazione sia in quella di altri familiari.

Le telecamere sia dell’autogrill che quelle di ingresso e di uscita dell’autostrada sono stata acquisite dalla polizia. Difficile pensare che l’aggressore possa riuscire a farla franca. I poliziotti stanno cercando anche di ricostruire tutta la vicenda familiare della coppia per capire se in passato vi siano stati episodi simili o se la donna abbia già denunciato l’uomo.