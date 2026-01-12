Donna di 39 anni trovata morta in casa: era incinta

Ad allertare le forze dell'ordine un conoscente che non riusciva a rintracciarla

Nel tardo pomeriggio di domenica 11 gennaio, vigili del fuoco e agenti della polizia di Stato sono intervenuti a Verona in un appartamento delle case popolari, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna originaria del Kenya. La vittima, 39 anni, viveva da sola in un monolocale e sarebbe stata in stato di gravidanza.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un uomo che ha riferito di conoscere la donna e di non riuscire a mettersi in contatto con lei da sabato 10 gennaio. Preoccupato dall’assenza di risposte, ha quindi contattato le forze dell’ordine. Sul posto, i pompieri e i poliziotti sono entrati nell’abitazione passando da una finestra.

La 39enne trovata morta a Verona era riversa a terra

La donna trovata morta a Verona era senza vestiti, riversa a terra. Il decesso, a quanto pare, era già avvenuto da alcune ore. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza né lesioni compatibili con una caduta accidentale. Inoltre, non sono state riscontrate tracce di effrazione.

Gli investigatori, al momento, non escludono l’ipotesi di una morte per cause naturali, eventualmente legata a un malore improvviso. Sarà tuttavia l’autopsia a chiarire con precisione le cause del decesso. Parallelamente, sono stati disposti esami tossicologici. Sarebbe stato il conoscente della vittima, che ha allertato le forze dell’ordine, a riferire agli inquirenti che la donna era incinta di tre mesi.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA