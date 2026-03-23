I passeggeri hanno segnalato un "cattivo odore" diffuso

Donna muore in aereo e il velivolo continua il viaggio per oltre dodici ore con la salma a bordo. È quanto accaduto su un Airbus A350-1000 della British Airways partito da Hong Kong e diretto a Londra .

L’aereo ha continuato il viaggio per oltre dodici ore con la salma a bordo. È quanto accaduto su un Airbus A350-1000 della British Airways partito da Hong Kong e diretto a Londra .

La vittima è deceduta all’improvviso mentre viaggiava su un volo intercontinentale. La passeggera di circa sessant’anni è deceduta poco dopo il decollo. Nonostante l’emergenza, il comandante ha scelto di non effettuare un atterraggio d’urgenza, proseguendo la rotta fino alla destinazione finale.

Donna muore in aereo, la decisione del comandante

L’episodio si è verificato circa un’ora dopo la partenza. Una volta accertato il decesso della donna, il comandante ha valutato la situazione operativa e ha deciso di continuare il viaggio senza deviazioni.

Il volo ha quindi proseguito per circa 12 ore e mezza fino all’atterraggio nel Regno Unito.

La gestione della salma durante il viaggio

La presenza del corpo ha posto subito problemi organizzativi all’equipaggio. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, inizialmente dalla cabina di pilotaggio sarebbe stata presa in considerazione la possibilità di collocare la salma in una toilette dell’aereo, ipotesi poi scartata dagli assistenti di volo.

La soluzione adottata è stata quella di trasferire il corpo nella zona di servizio nella parte posteriore del velivolo. La salma è stata avvolta con i materiali disponibili a bordo, per ridurne l’impatto visivo sugli altri passeggeri.

Le criticità durante il volo

Nel corso del viaggio sono emerse alcune difficoltà legate alla sistemazione scelta. L’area individuata per la collocazione del corpo presentava un pavimento riscaldato e, con il passare delle ore, il calore ha accelerato i processi biologici.

Questo ha causato la diffusione di odori sgradevoli nella parte posteriore della cabina. Diversi passeggeri hanno segnalato il problema, mentre le testimonianze raccolte dai media parlano di momenti di tensione a bordo, sia tra i familiari della donna sia tra i membri dell’equipaggio.

L’atterraggio e l’intervento della polizia

Il volo BA32 è atterrato regolarmente a Londra nelle prime ore del mattino. Dopo l’arrivo, l’aereo è stato raggiunto dalla polizia britannica, salita a bordo per effettuare gli accertamenti del caso.

Ai passeggeri è stato chiesto di rimanere seduti durante le operazioni. La rimozione della salma e le verifiche hanno richiesto circa 45 minuti.

La posizione della compagnia aerea

“Un nostro cliente è purtroppo deceduto a bordo e il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile – ha dichiarato un portavoce di British Airways – Stiamo supportando l’equipaggio e tutte le procedure sono state seguite correttamente”.

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