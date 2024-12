Donna muore in ospedale: inviati gli ispettori all’Ingrassia

Giovanna Volo: "Serve comprendere quali siano state le difformità organizzative"

PALERMO – Un sopralluogo urgente all’ospedale Ingrassia di Palermo sarà effettuato già nei prossimi ore dagli ispettori incaricati dell’assessorato regionale alla Salute.

L’obiettivo dell’attività di verifica, avviata dal dipartimento per le Attività sanitarie, è quello di identificare le condizioni nelle quali si è verificato il decesso di un paziente di 76 anni, rilevando eventuali responsabilità.

“L’assessorato – dichiara l’assessore Giovanna Volo – a seguito di questa notizia di cui siamo ovviamente molto dispiaciuti, ha subito disposto un’ispezione per comprendere quali siano state le difformità organizzative che hanno determinato per l’anziana donna un protrarsi del ricovero in astanteria e l’impossibilità di un ricovero in degenza ordinaria o in terapia intensiva. L’autopsia chiarirà le cause del decesso”.

“È evidente – aggiunge – che fatti ed episodi come questi non solo ci addolorano, ma ci allarmano per tutto quello che riguarda la gestione dell’assistenza sanitaria ospedaliera, specialmente nel periodo delle festività. Cercheremo di capire quali siano state le cause che hanno determinato questo sovraffollamento, per individuare delle possibili soluzioni da applicare immediatamente con urgenza”.

Faraone: “Natale in corsia”

“Ora all’ospedale Ingrassia di Palermo partirà la caccia all’uomo”. Lo scrive sui social Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“Non c’è personale, i reparti che dovrebbero ospitare i pazienti sono stracolmi e i pronto soccorso, che dovrebbero visitare i pazienti solo per un breve arco temporale, diventano luoghi in cui si sosta anche per dieci giorni. Impossibile mantenere gli standard igienici, impossibile avere attenta cura dei pazienti che sbarcano a decine”.

“È saltato il territorio, il pronto soccorso è rimasto l’unico approdo, quindi condannato al caos. Non c’è alcuna sinergia con le altre strutture sanitarie. Le cliniche private, appena esaurito il budget mensile, non ospitano più i pazienti e scatta una macabra selezione sulla pelle dei malati”. Faraone annuncia che passerà il Natale in giro per i pronto soccorso.

Carmina: “Un caso che lascia sgomenti”

“La morte della donna nell’ospedale Ingrassia di Palermo, dove era stata tenuta per otto giorni su una barella del pronto soccorso, è l’ennesimo caso che lascia sgomenti. Nonostante le nostre reiterate denunce, negli ospedali siciliani si verificano con troppa frequenza ritardi e inefficienze gravissime, che determinano danni anche letali ai cittadini”. Lo scrive in una nota Ida Carmina, deputata siciliana del Movimento 5 stelle.