Donna uccisa a colpi di pietra: ricercato il marito, irreperibili i due figli

Femminicidio a Paupisi, in provincia di Benevento

BENEVENTO – Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra dal marito, Salvatore Ocone, operaio di 58 anni. Secondo una prima ricostruzione il femminicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite nella notte, davanti alla casa della coppia, a Paupisi, in provincia di Benevento.

L’uomo, attualmente ricercato dai carabinieri, avrebbe colpito la moglie alla testa utilizzando una pietra. La donna è morta sul colpo. L’uomo si sarebbe allontanato con i due figli minori, due bambini.