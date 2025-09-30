 Donna uccisa a colpi di pietra a Paupisi: ricercato il marito
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Donna uccisa a colpi di pietra: ricercato il marito, irreperibili i due figli

Femminicidio a Paupisi, in provincia di Benevento
IL DELITTO
di
1 min di lettura

BENEVENTO – Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra dal marito, Salvatore Ocone, operaio di 58 anni. Secondo una prima ricostruzione il femminicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite nella notte, davanti alla casa della coppia, a Paupisi, in provincia di Benevento.

L’uomo, attualmente ricercato dai carabinieri, avrebbe colpito la moglie alla testa utilizzando una pietra. La donna è morta sul colpo. L’uomo si sarebbe allontanato con i due figli minori, due bambini.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI