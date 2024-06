“Donne che corrono da sole”: in scena al Teatro “Ai Cantieri” con la Perriera

Si conclude la rassegna dell'Associazione Elementi

PALERMO – “Donne che corrono da sole” è una messinscena sull’universo femminile violato e stereotipato con la regia di Giuditta Perriera che sarà rappresentato venerdì 7 giugno alle 21.15 al Teatro ai Cantieri di pertinenza della Parrocchia Nostra Signora della Consolazione, prodotto dall’Associazione Elementi APS e organizzato da Amelia Bucalo Triglia.

“Donne che corrono da sole” segna la fine del laboratorio teatrale curato da Giuditta Perriera con la partecipazione di Marina Curreri, Giusi D’Aiello, Anna Galioto, Anna Gelardi, Giovanna Giardina, Giovanna Librizzi, Patrizia Riotta, Valeria Scelfo, Anna Maria Orlando e svolto durante tutto l’anno presso il bene confiscato affidato all’Associazione Elementi nel quartiere di Cardillo.

E’ uno spettacolo che narra la storia di dieci donne maltrattate, sottomesse o uccise. Un susseguirsi di storie dei giorni nostri, prese dalla vita reale ed anche storie tratte da testi teatrali di Serena Dandini, A. Cechov, F. Schiller, F. Garcia Lorca. In ogni caso, storie di donne scritte e decise da uomini. Un universo femminile ancora oggi troppo spesso violato e stereotipato, nella vita così come nella letteratura e nell’immaginario culturale.

Giuditta Perriera è diplomata attrice alla scuola di Teatro Teatés, figlia d’arte, insegnante di fonetica, dizione e recitazione: ha collaborato con numerosi attori e registi di fama nazionale e internazionale, ha ricevuto il Premio Mazzucco di Roma come migliore attrice per l’interpretazione di “Rita Atria” ed il Premio Pirandello per la messa in scena di una riscrittura di “Così è se vi pare” di Pirandello.

E’ possibile prenotare al numero 3296509941 (nella fascia pomeridiana). Lo spettacolo è con ingresso libero fino ad esaurimento posti.