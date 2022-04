Donne ucraine umiliate dai russi, liberate in cambio di soldati

L'oltraggio prima della liberazione

Quindici donne ucraine, prigioniere delle truppe russe, sono state rilasciate dagli invasori in cambio di soldati dell’esercito marchiato dalla Z. Come riportano fonti ucraine, però, i soldati russi, prima della liberazione delle donne, le hanno umiliate tagliando a zero i loro capelli. “Sono le donne più coraggiose del mondo. Nessuno può umiliarle” commenta l’agenzia di comunicazione Ukraine UA.