Dopo il successo dello scorso anno tornano i concerti a Bagheria

Diversi gli eventi in programma da luglio ad agosto

IN PROVINCIA DI PALERMO

PALERMO – Dopo il grande successo della stagione 2022, GoMad Concerti ripropone, con il patrocinio del Comune di Bagheria, una nuova rassegna musicale estiva a Bagheria, “Concerti a Bagheria Estate 2023”, nei due luoghi che lo scorso anno hanno ospitato migliaia di persone, Il Piccolo Parco Urbano e Piazza Stazione.

Si partirà l’8 luglio con la tappa conclusiva del tour di eventi del Nomad Summer Fest (clicca qui per info biglietti), festival di musica indipendente con tanti ospiti: Habibi Funk, Giovanni Truppi, Bombino, Eternal Love, Chris Obehi & afro vibes big band, Jerusa Barros 4th e Mereketen.

Il 15 luglio sarà la volta del Teenage Dream Party (clicca qui per info biglietti), evento che ha registrato un tour sold out in tutti i più importanti live club d’Italia (oltre 50 mila biglietti venduti): una vera e propria festa anni 2000 piena di karaoke a tema Disney, con le coreografie di High School Musical e i duetti di Camp Rock, che da vent’anni creano aggregazione e fanno ballare tutti.

Il 26 agosto (ore 21.00 – Piazza Stazione – Bagheria) si terrà “Stazione Sonora”, progetto culturale che prevede la realizzazione di uno spettacolo musicale gratuito che vedrà protagoniste due realtà artistiche tra le più apprezzate e conosciute della nostra Terra: Lello Analfino e gli Shakalab. A questo si affiancherà un’attività formativa destinata a giovani artisti del territorio che, da solisti o in band, avranno dapprima la possibilità di seguire un workshop sui temi della creatività musicale e dello spettacolo e successivamente di esibirsi sul palco con un repertorio di propri brani in apertura dell’evento principale.

Il 27 agosto presso il Piccolo Parco Urbano (clicca qui per info biglietti) sbarca per la prima volta Noname Music Festival. Dalla nascita primordiale di Noname Sicily cresce un ramo pronto a lasciare il segno e a sorprendere con un livello artistico sorprendente. Una giornata di festa all’insegna della buona musica con I Southside Records, It’s trap e MU€VELO ed un ospite di fama nazionale che verrà svelato a breve.

Nel programma era stato inserito anche una data di Piero Pelù presso il Piccolo Parco Urbano che, a causa di un problema di salute, è stata posticipata al 17 Agosto 2024. I biglietti acquistati rimangono validi per la data del 2024.

L’evento “Stazione Sonora” è realizzato con il contributo del Comune di Palermo – Area della Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili, nell’ambito dell’Avviso Pubblico FUS finalizzato alla promozione di attività di spettacolo dal vivo destinate ad assicurare l’inclusione sociale, il riequilibrio territoriale e con essi la tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale del Comune di Palermo e della Città Metropolitana, soprattutto nelle aree periferiche.