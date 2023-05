Dopo la Wagner anche il ministero russo annuncia la presa di Bakhmut

Ma Kiev smentisce

Anche il ministero della Difesa russo, dopo la Wagner, ha annunciato la “liberazione” della città di Bakhmut. Lo stesso presidente Vladimir Putin si è congratulato con le squadre d’assalto, ma da Kiev arrivano secche smentite.

“E’ falso. Le nostre unità stanno combattendo a Bakhmut”, ha detto il portavoce militare Serhiy Cherevaty, ammettendo comunque che “la situazione è critica”.

Intanto oggi, nella giornata di chiusura oggi al G7 di Hiroshima i lavori saranno quasi tutti incentrati sulla situazione in Ucraina, con il presidente Zelensky presente in persona e in cerca di sostegno diplomatico e militare. La cooperazione – ha scritto il leader di Kiev- scoraggia altre follie come quelle della Russia.

Parlando con i giornalisti, il presidente francese Macron ha spiegato che la presenza di Zelensky ad Hiroshima è “un modo per costruire la pace”.