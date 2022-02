Dopo Palermo anche Aspra diventa set televisivo: chiuse alcune strade

Due giorni di riprese nella borgata marinara

BAGHERIA (PA) – Dopo Palermo tocca ad Aspra essere trasformata in set televisivo. La borgata marinara di Aspra, è stata scelta come set per le riprese di alcune scene della fiction targata Mediaset che andrà in onda su Canale 5 “La ragazza di Corleone” del registra Mauro Mancini.

Attrice protagonista Rosa Diletta Rossi che veste i panni de “La ragazza di Corleone” che porta il peso del suo cognome, proveniente da una famiglia mafiosa, ma che prova a distaccarsi in tutti i modi da un destino che sembra già scritto, destinata a diventare un’antieroina. Nella fiction, in chiave moderna e popolare, si tutelano e valorizzano le identità, tradizioni e realtà locali, pur all’interno dell’orizzonte della globalizzazione. Le riprese sono iniziate lo scorso novembre a Roma e Milano e si concluderanno nel mese di febbraio 2022 in Sicilia a Palermo e qui da noi nella frazione marinara di Aspra.

Per garantire un lavoro tranquillo e funzionale per la troupe della serie, le riprese, che si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio 2022, comporteranno una serie di modifiche al traffico che qui riepiloghiamo, riprese che verranno rinviate ad altra data solo in caso di pioggia: Mercoledì 16 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 19 verrà chiuso il traffico nel tratto del ponte Burrone – Calabrese che conduce a Ficarazzi sulla strada provinciale 74 prolungamento di corso Italia, già a partire dall’ stadio di Aspra.

La chiusura al traffico è sia veicolare che pedonale, pertanto chi dovrà recarsi a Palermo da Aspra, dovrà ritornare sulla Statale 113. Nello stesso tratto di strada è fatto divieto di sosta lungo tutto il litorale. Sarà comunque garantito il transito dei residenti, dei mezzi di soccorso e della pubblica sicurezza.

Giovedì 17 febbraio, sempre dalle ore 6,00 alle ore 19,00 e comunque sino al termine delle riprese sarà chiuso il traffico veicolare e pedonale nelle seguenti vie:

via Francesco Tempra nel tratto dal civico 103 (Bar Tychè) al civico 57 (Panificio Buttitta) , contestualmente è istituito il divieto di sosta solo lato mare con eventuale rimozione coatta dei veicoli in sosta ;

divieto di sosta con eventuale rimozione coatta dei veicoli in sosta corso Italia nel tratto compreso tra il civico 1 e il Club nautico Aspra: divieto di sosta ambo i lati con eventuale rimozione coatta dei veicoli in sosta;

divieto di sosta ambo i lati con eventuale rimozione coatta dei veicoli in sosta; via San Diego di California nel tratto compreso tra via Trieste a via Andrea Scordato: divieto di sosta ambo i lati con eventuale rimozione coatta dei veicoli in sosta;

nel tratto compreso tra divieto di sosta con eventuale rimozione coatta dei veicoli in sosta; Piazzale – Via Trieste: divieto di sosta ambo i lati con eventuale rimozione coatta dei veicoli in sosta.

Le riprese saranno effettuate da Clemart S.R.L., società̀ di produzione televisiva e cinematografica, per conto di Mediaset S.p.A.