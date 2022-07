Doppio furto all’ospedale Cervello: indagano i carabinieri

Furti simili nelle ultime settimane si sono ripetuti anche nei locali dell'Asp in via La Loggia

PALERMO – Due furti nel giro di pochi giorni all’ospedale Cervello a Palermo. Sono state prese di mira le macchinette che erogano bibite e generi alimentari che sono state danneggiate. I ladri hanno portato via i soldi e anche merendine e bevande. Sugli episodi indagano i carabinieri. Furti simili nelle ultime settimane si sono ripetuti anche nei locali dell’Asp in via La Loggia. Anche in questo caso ci sono indagini in corso.